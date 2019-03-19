Последнее обновление: 19.03.2019 17:54

Глава Мексики обязался не баллотироваться на выборах 2024 года

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник подписал в прямом эфире в ходе своей ежедневной пресс-конференции обязательство не выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года.

Критика в адрес Лопеса Обрадора со стороны его политических противников началась после внесения им инициативы о возможном отзыве мандата по окончании половины шестилетнего срока, то есть в 2021 году. Палата депутатов местного парламента уже одобрила внесение изменений в конституцию, предполагающих проведение народного голосования по этому вопросу.

"Мои политические оппоненты, консерваторы, считают, что я похож на них, потому что их настоящая доктрина - лицемерие. Они громко заявляют, что предлагаемый отзыв мандата скрывает намерение переизбраться в 2024 году", - пояснил свои действия Лопес Обрадор.

Действующая конституция Мексики однозначно запрещает одному и тому же человеку переизбираться на посту президента. Противники Лопеса Обрадора предполагают, что инициатива с возможным отзывом мандата теоретически может означать, что он снова попробует выставить свою кандидатуру, хотя пока это не возможно.

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