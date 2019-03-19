В ФРГ стартовал аукцион на строительство мобильной сети 5G

В Германии стартовал аукцион на строительство инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения 5G. Глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) Йоахим Хоман утром во вторник, 19 марта, в Майнце символически нажал на кнопку секундомера, использованного еще в 2000 году.

Тогда первый крупный аукцион по продаже мобильных частот принес федеральной казне почти 51 млрд евро. Нынешний аукцион принесет значительно меньше прибыли: эксперты рассчитывают на 3 - 5 млрд евро, как и в результате аукционов 2010 и 2015 годов. Полученные средства Берлин планирует израсходовать на цифровизацию.

Условия, поставленные перед компаниями-участницами, достаточно жесткие. Им придется вложить крупные средства в сооружение радиомачт, чтобы выполнить предъявляемые требования. Федеральное ведомство по защите от радиации (Bundesamt für Strahlenschutz) настаивает на проведении дополнительных исследований, чтобы установить последствия применения более высоких радиочастот и связанного с этим электромагнитного излучения для здоровья людей.

К концу 2022 года высокоскоростным интернетом планируется обеспечить 98 процентов домохозяйств в Германии. Аукцион продлится не менее трех недель. В нем участвуют Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica (O2), а также Drillisch - дочерняя фирма концерна United Internet из федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Аукцион проходит на фоне разногласий ФРГ с США, которые предостерегают Германию от привлечения к сооружению инфраструктуры для сетей 5G китайского концерна Huawei. Вашингтон уже предупредил Берлин, что США свернут сотрудничество со спецслужбами ФРГ в том случае, если Берлин привлечет Huawei, который американцы подозревают в шпионаже.