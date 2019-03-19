В январе Саудовская Аравия снизила экспорт и добычу нефти

Саудовская Аравия в январе снизила экспорт нефти на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, добычу - на 3,8%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта сократился до 7,254 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,687 млн б/с в декабре. При этом показатель поднялся на 1,2% относительно января 2018 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце уменьшилась до 10,243 млн б/с с 10,643 млн б/с в декабре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 2,6%.

Ирак в январе сократил экспорт нефти на 1,5% относительно предшествующего месяца и повысил на 8,6% за год - до 4,08 млн б/с. Добыча в стране выросла до 4,575 млн б/с по сравнению с 4,465 млн б/с в декабре. По сравнению с январем 2018 года производство повысилось на 4,9%.

Добыча нефти в Венесуэле в январе составляла 1,489 млн б/с против 1,511 млн б/с в предшествующий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,769 млн б/с.

В Нигерии добыча выросла в позапрошлом месяце до 1,954 млн б/с с 1,873 млн б/с в декабре. При этом экспорт уменьшился до 1,835 млн б/с по сравнению по сравнению с 1,867 млн б/с. В январе 2018 года производство составляло 1,97 млн б/с, поставки за рубеж - 1,96 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в январе США нарастили добычу нефти до 11,881 млн б/с по сравнению с 11,849 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 18,9% (с 9,995 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 2,416 млн б/с против 2,511 млн б/с в декабре и 1,342 млн б/с в январе 2018 года.