Эксперты из США заподозрили Китай в завышении темпов роста экономики

Рост ВВП Китая в статистических отчетах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта (п.п.) ежегодно, в результате чего он де-факто оказался на 12% меньше официальных оценок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков вашингтонского Института Брукингса.

Результаты их исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Авторы пишут, что у китайских органов власти есть стимул искажать официальную статистику ради вознаграждений за достижение целей по росту и инвестициям.

«Национальное бюро статистики Китая (НБС) корректирует данные, предоставляемые местными органами власти, для расчета ВВП на национальном уровне. Корректировки, сделанные НБС, составляют в среднем 5% от ВВП страны с середины 2000-х годов», - говорится в документе.

Исследование охватывает временной промежуток с 2008 по 2016 год, и в нем не приводится оценка роста ВВП Китая по итогам прошлого года. Авторы использовали данные о сборе налога на добавленную стоимость, чтобы скорректировать исторический ряд роста ВВП Китая. По данным аналитиков, официальная статистика по росту номинального ВВП завышалась на 1,7 п.п. из года в год, в результате чего к концу 2016 года он оказался примерно на 12% больше реального.

В реальном выражении, по оценкам исследователей, рост ВВП за тот же период был завышен на 2 п.п. Помимо этого государственные статистики завышали объем инвестиций в китайскую экономику (в 2016 году он оказался на 7 п.п. ниже официальных данных), а также объем промышленного производства.

Одновременно с этим в Организации экономического развития и сотрудничества указали на риски замедления роста ВВП Китая, что повлияет на рост мировой экономики.

По итогам 2018 года темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, и это минимум с 1990 года. Годом ранее, например, китайская экономика выросла на 6,8%. В прошлом году Национальное бюро статистики указывало, что ужесточит контроль над сбором данных в своих провинциях с 2019 года, чтобы устранить несоответствия между региональными и общереспубликанскими данными, которые допускались ранее.