Последнее обновление: 07.03.2019 17:11

Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,138 рубля, минимальный курс продажи рубля снизился на 0,001 рубля и составил 2,142 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,425 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,42 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 (снизился на 0.01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 (снизился на 0,01 рубля).

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