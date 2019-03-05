Китай снизит налоги и увеличит кредитование для поддержки замедляющейся экономики

Власти Китая планируют снизить налоги и увеличить инвестиции в инфраструктуру в попытке поддержать экономику страны, темпы роста которой замедлились до минимума почти за 30 лет из-за ослабления внутреннего спроса и торговой войны с США.

Правительство установило целевой показатель экономического роста в 2019 году на уровне 6,0-6,5 процента, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Власти Китая намерены снизить налоги и сборы для компаний почти на 2 триллиона юаней ($298,31 миллиарда) после сокращения на 1,3 триллиона юаней в 2018 году, сказал Ли.

В прошлом году рост ВВП Китая составил 6,6 процента, замедлившись до минимума с 1990 года на фоне торгового конфликта с США и борьбы Пекина с финансовым рисками, которая привела к повышению стоимости корпоративных займов и ударила по инвестициям.

Кроме того, длительная кампания против загрязнения окружающей среды и отраслей промышленности с низкой добавленной стоимостью вызвала замедление роста в производственном секторе Китая.

По словам Ли, для поддержки роста ВВП Китай будет внимательно следить за занятостью в компаниях-экспортерах, сильно зависимых от американского рынка, и снизит НДС для обрабатывающего сектора с 16 до 13 процентов. НДС для транспортного и строительного секторов будет снижен до 9 с 10 процентов.

Стремясь стимулировать инвестиции в инфраструктуру, министерство финансов КНР повысило квоту на выпуск специальных облигаций для местных органов власти до 2,15 триллиона юаней ($320,79 миллиарда) с 1,35 триллиона юаней в прошлом году.

Ли сказал, что денежно-кредитная политика в стране будет “не слишком жесткой и не слишком мягкой”. Целевые показатели роста агрегата денежной массы M2, включающего в себя наличные деньги в обращении и депозиты, а также совокупного социального финансирования в 2019 году будут соответствовать росту номинального ВВП.

Власти также продолжат поддерживать частные и небольшие компании. По словам Ли, Пекин примет меры для увеличения кредитования небольших фирм крупными банками более чем на 30 процентов.