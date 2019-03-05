Volvo отзывает в РФ 5,5 тыс. автомобилей

Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo ООО "Вольво Карс" отзывает в РФ 5 тыс. 546 автомобилей марки Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат 3 тыс. 153 автомобиля Volvo XC60, реализованных в 2018-2019 годах, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что сервоприводы подъема двери багажного отделения при определенных условиях могут примерзать. Это может приводить к появлению нежелательного шума или выходу из строя сервоприводов при активировании двери багажника в то время, когда они примерзли. В этом случае существует опасность обрыва их крепления к двери багажника. При неблагоприятном развитии событий сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться, вызвав отсоединение пружины, которая со значительным усилием отбрасывается в обратном направлении, что может привести к травмам", - говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будут заменены сервоприводы двери багажника на их усовершенствованную версию.

Также отзыву подлежат 2 тыс. 393 автомобиля Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованных в 2016 году, с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях с дизельными двигателями могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке. Такие трещины в условиях системы подачи топлива под давлением могут со временем привести к утечке топлива в двигательном отсеке", - указывает Росстандарт.

На отзываемых автомобилях будет заменен топливный шланг.