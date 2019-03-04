На севере Китая обнаружены значительные запасы сланцевой нефти

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обнаружила рядом с городом Тяньцзинь на севере Китая значительные запасы сланцевой нефти.

Как сообщает Dagang Oilfield, подразделение CNPC, две скважины в регионе Бохайского залива дают стабильную добычу на протяжении более 260 суток. При этом среднесуточная добыча составляет от 20 до 30 кубометров.

В целом запасы сланцевой нефти в этом районе оцениваются в 100 млн тонн, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным Международного энергетического агентства, извлекаемые запасы сланцевой нефти в Китае составляют около 4,5 млрд тонн. По этому показателю страна уступает только России и США.

Dagang Oilfield была создана в 1964 году. Компания занимается разведкой нефти в 25 районах, городах и уездах Китая.

CNPC является крупнейшей нефтегазовой компанией КНР. Она планирует к концу 2019 года увеличить добычу в регионе Бохайского залива до 50 тыс. тонн в год и довести ее до 500 тыс. тонн к 2025 году.