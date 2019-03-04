Автопроизводители Германии намерены инвестировать в электромобили 60 млрд евро

Немецкие автопроизводители объявили о предстоящих масштабных инвестициях в электромобильность. В развитие этой области в предстоящие три года будет вложено 40 млрд евро, заявил глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес.

Еще 18 млрд инвестируют в направления, связанные с цифровизацией и автономным вождением, добавил он.

За аналогичный период автопроизводители ФРГ намерены увеличить число предлагаемых электромобилей в три раза, до 100 моделей, сообщает "Немецкая волна". "Электромобильность в Европе набирает обороты", - подчеркнул Маттес. По мнению главы VDA, иным способом невозможно достичь целей по сокращению выбросов углекислого газа, поставленных в Евросоюзе.

Если учитывать показатель ВВП на душу населения, Германия и еще несколько крупных стран должны иметь более высокую долю электромобилей среди новых зарегистрированных транспортных средств, отметил Маттес. Глава VDA особо выделил необходимость активно развивать инфраструктуру для их подзарядки, а также стимулировать покупку электрического автотранспорта.