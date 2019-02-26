Opel возвращается в Россию

Немецкий автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок.

Официальное заявление французская группа Peugeot Citroen (PSA), которой бренд Opel принадлежит с лета 2017 года, выпустила во вторник, 26 февраля. В 2015 году корпорация GM (General Motors, тогдашний владелец бренда) прекратила производство и продажу автомобилей этой марки в России.

Возобновление продаж на российском автомобильном рынке является частью плана PSA по увеличению продаж в ближайшие годы, в рамках которого автомобили Peugeot появятся в Северной Америке, а Citroen - в Индии.

В этот же день группа PSA обнародовала финансовые результаты за 2018 год. Так, объем продаж всей группы достиг 74 млрд евро, увеличившись на 18,9%. Операционная прибыль PSA выросла на 43% до 5,69 млрд евро, для Opel аналогичный показатель в 2018 году составил 859 млн евро. Это первая за почти 20 лет прибыль немецкого автопроизводителя по итогам полного года.