ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Беларуси

ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Беларуси, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2020 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах", - говорится в сообщении.

При этом ЕС продлил срок действия послаблений, разрешающих экспорт в Беларусь биатлонного снаряжения и ограниченного числа спортивных винтовок и спортивных пистолетов, которые по-прежнему "подлежат предварительному разрешению национальных компетентных органов в каждом конкретном случае".

Ограничительные меры в отношении Беларуси были введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех вышеупомянутых лиц. Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции.

Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году. В феврале 2016 года Совет постановил отменить ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и четырех компаний при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении этих четырех человек.