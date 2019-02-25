Последнее обновление: 25.02.2019 17:41

В январе Китай увеличил импорт СПГ на 28%

Китай в январе увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного объема на фоне повышения спроса на обогрев жилых домов в зимний период, свидетельствуют данные Главного таможенного управления.

Китай повысил поставки СПГ из-за рубежа на 27,8% относительно того же месяца прошлого года - до 6,58 млн тонн. По сравнению с декабрем 2018 года показатель вырос на 4,6%.

Трубопроводный импорт газа в январе увеличился на 25% в годовом выражении и на 10% за месяц и достиг 3,23 млн тонн.

Повышение объемов импорта было частично обусловлено ростом бытового потребления газа в северной части КНР, поскольку правительство стремится отказаться от использования угля для обогрева. При этом спрос на газ со стороны промышленного сектора сократился в условиях более теплой, чем обычно, зимы, говорится в сообщении таможни.

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