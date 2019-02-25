Агентство Moody's назвало основные риски для экономики России

Основным внешним риском для экономики России является отток капитала. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's, распространенном в понедельник, выдержки из которого приводит РБК.

По данным Центробанка России, чистый отток капитала из страны за 2018 год достиг 67,5 млрд долларов, увеличившись в 2,7 раза.

В числе других рисков эксперты агентства назвали государственное доминирование в экономике, низкое качество государственных институтов, и сокращение численности трудоспособного населения. Аналитики Moody's считают высокой вероятность того, что в предстоящие месяцы Конгресс США введет новые санкции в отношении Москвы. Эксперты допускают, что американским инвесторам запретят покупать российские гособлигации и бумаги ряда госбанков, а также владеть ими.

Кроме того, авторы доклада отметили "неорганизованную смену режима" в стране как "отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск". Ранее агентство не упоминало возможные проблемы при смене власти в России.

8 февраля агентство повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Прогноз Moody's для суверенных рейтингов РФ изменен с "позитивного" на "стабильный". В результате Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств. Спустя несколько дней Moody's повысило рейтинги 12 регионов России и улучшило рейтинги 12 российских финансовых компаний.