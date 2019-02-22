Суд в ФРГ признал право потребителей на компенсации в рамках "дизельгейта"

В споре о выплате компенсаций в рамках "дизельгейта" высшая судебная инстанция ФРГ по гражданским делам встала на сторону клиентов немецкого концерна Volkswagen.

Федеральная судебная палата Германии в Карлсруэ признала дефектным программное обеспечение в дизельных автомобилях, искажающее данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 22 февраля, "предварительном правовом мнении" в отношении одного из исков против VW.

Суд в Карлсруэ обосновал свое мнение тем, что власти могут запретить использование автомобилей с манипулированным программным обеспечением. Поэтому покупатель имеет право на замену, говорится в документе.

Иск должен был рассматриваться судом 27 февраля, однако заседание было отменено после того, как стороны пошли на мировое соглашение. Ранее иски женщины, в 2015 году купившей новый VW Tiguan и в связи с дизельным скандалом требовавшей от дилера Volkswagen замены этого автомобиля на новый, остались без удовлетворения в двух судах низших инстанций.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

В Германии Volkswagen и другие автомобилестроители до сих пор отказывались компенсировать ущерб, нанесенный их действиями владельцам дизельных автомобилей.