Трамп связал пошлины на авто из ЕС с результатом торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп поставил введение штрафных пошлин на европейские автомобили в зависимость от торговых переговоров между США и Евросоюзом. Если сделка с европейцами не будет заключена, он намерен ввести пошлины, заявил глава Белого дома в среду, 20 февраля, в Вашингтоне.

17 февраля Трамп получил от министерства торговли официальный доклад, который был посвящен вопросу о том, представляют ли автомобили из ЕС угрозу национальной безопасности США. Официально содержание документа еще не было оглашено. В минувшем году на таком же основании Вашингтон ввел штрафные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза.

Министры торговли стран ЕС намерены на встрече в Бухаресте 22 февраля обсудить возможность предоставления Еврокомиссии полномочий для ведения переговоров.

Вашингтон и Брюссель имеют разные представления о том, что именно должно стать предметом переговоров. ЕС предложил отменить обоюдные таможенные пошлины на промышленные товары, включая автомобили. Администрация США, в свою очередь, хотела бы вывести из-под пошлин сельхозпродукцию, но сохранить их на автомобильный сектор.