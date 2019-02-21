Венесуэла получает топливо из России и Европы, но цена растет

Венесуэла платит высокие премии за импорт топлива из России и Европы, и лишь меньше десятка продавцов считают подобный риск оправданным после прекращения поставок из США в связи с введением санкций против латиноамериканской страны, говорят источники и показывают данные о движении судов.

Венесуэла экспортирует нефть, но ее НПЗ в плохом состоянии - отсюда вытекает необходимость импортировать бензин и дизельное топливо для АЗС и электростанций, а также нафту для разбавления тяжелой нефти.

После введения США новых санкций против Венесуэлы 28 января, основная часть поставок приходится на Роснефть, испанскую Repsol, индийскую Reliance Industries и трейдеров Vitol и Trafigura, согласно источникам и данным отслеживания судов.

Россия - традиционный политический союзник Каракаса, а у Индии и Испании давние торговые связи с Венесуэлой. Однако даже поставки от этих партнеров обходятся дорого.

“Цены, которые они устанавливают, приводят в ужас”, - сказал один из топ-менеджеров венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, знакомый с данными о недавних закупках.

По его словам, высокие премии отчасти связаны с тем, что отдельные грузы прошли через несколько рук, прежде чем достигнуть венесуэльских портов. Кроме того, при поставках задействована дорогая перевалка с судна на судно.

Трейдер, участвовавший в одной из сделок, сказал, что судовладельцы теперь взимают сбор в размере до 50 центов за баррель при поставках в Венесуэлу по сравнению с 15-20 центами до санкций.

В 2018 году основная часть венесуэльского импорта нефтепродуктов приходилась на США, а основными поставщиками были американская “дочка” PDVSA - Citgo Petroleum - и американское подразделение индийской Reliance.

Объем ежемесячных поставок колебался, но только в декабре импорт топлива PDVSA составил почти 300.000 баррелей в сутки, при этом венесуэльские НПЗ компании работали меньше чем на треть своей мощности, составляющей 1,3 миллиона баррелей в сутки, показали данные PDVSA.

С конца января импорт бензина, дизельного топлива, нафты и других видов горючего сократился до порядка 140.000 баррелей в сутки, согласно данным Refinitiv Eikon.

Кроме того, как минимум 13 грузов с 5 миллионами баррелей различных видов топлива направляются в терминалы PDVSA или ждут разгрузки в венесуэльских водах, согласно источникам в сфере судоходства и данным Refinitiv Eikon.

Новые санкции США, призванные вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку, препятствуют притоку нефтедолларов в Венесуэлу.

Однако позднее санкции были разъяснены - граждане США могут покупать и участвовать в своповых операциях и безналичных сделках с PDVSA с нефтью и нефтепродуктами до 28 апреля. Цель этой корректировки - облегчить движение товаров и не допустить топливный кризис.

Но несмотря на то, что это пояснение означает, что Вашингтон не запретил поставки топлива в адрес PDVSA, количество желающих продавать его Венесуэле пока невелико.

Vitol и Trafigura доставляют топливо из российских портов Усть-Луга и Тамань на остров Аруба в Карибском море, где у Citgo есть нефтяной терминал, согласно источникам в судоходстве и данным Refinitiv Eikon.

Vitol осуществляет доставку 30.000 тонн произведенного Роснефтью дизтоплива судном Orient Challenge, а Trafigura зафрахтовала судно Elandra Fjord для транспортировки 37.000 тонн бензина, произведенного Сургутнефтегазом.

Роснефть также везет 60.000 тонн нафты c Кипра, показали данные Refinitiv Eikon.

Reliance забронировала танкер Albiani вместимостью 500.000 баррелей для поставки нафты из северо-западной Европы. Repsol зафрахтовала несколько партий бензина в рамках бартерной сделки, предусматривающей обмен на венесуэльскую нефть с PDVSA, сказали источники.

PDVSA, Роснефть и Reliance не ответили на просьбы о комментарии. Сургутнефтегаз отказался от комментариев. Vitol и Repsol сообщили, что в полной мере соблюдают законодательство и санкции.

“Мы продолжаем пристально мониторить ситуацию с каждым отдельным грузом”, - сказал представитель Repsol.

Trafigura отказалась от комментариев. Источники сообщили ранее, что трейдер прекратит сотрудничество с PDVSA после завершения небольшого количества уже подписанных сделок.

Президент PDVSA Мануэль Кеведо на прошлой неделе приезжал в Индию, чтобы договориться об увеличении продаж венесуэльской нефти индийским нефтеперерабатывающим компаниям, поскольку Венесуэле нужны покупатели для сырья объемом до 500.000 баррелей в сутки, ранее поставлявшегося в США.

Источники в отрасли сказали, что недавно в Венесуэлу на переговоры приезжали топ-менеджеры Роснефти - одного из ведущих кредиторов PDVSA, также участвующего в нефтяных проектах в латиноамериканской стране.

Некоторые венесуэльские АЗС в последние недели получали недостаточно топлива от PDVSA. Дефицит поставок усилился в ряде регионов, в том числе на юге страны и в штатах в области Анд. Однако пока Венесуэле удается избегать полномасштабного топливного кризиса.