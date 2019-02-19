Выход Британии из ЕС без соглашения ударит по европейской экономике - вице-председатель ЕЦБ

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с блоком чреват “серьезным потрясением” для и так ослабленной европейской экономики, сказал вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью французской газете Le Monde.

До запланированного на 29 марта выхода Британии из ЕС осталось меньше полутора месяцев, однако премьер-министру страны Терезе Мэй пока не удается добиться одобрения парламентом сделки с Брюсселем.

Де Гиндос сказал, что финансовые компании хорошо готовы к сценарию, в котором Британия выйдет из блока на согласованных заранее условиях, однако Brexit без соглашения может ударить по еврозоне.

“Неорганизованный Brexit... будет представлять собой значительное макроэкономическое потрясение в то время, когда европейская экономика уже ослаблена”, - сказал де Гиндос в интервью, опубликованном во вторник.

В то же время де Гиндос попытался успокоить страхи о замедлении инфляции в еврозоне.

“Даже если цены на энергоресурсы немного снизятся в ближайшие месяцы, мы уверены, что инфляция в среднесрочной перспективе подойдет к нашему целевому уровню чуть ниже, но близи 2 процентов”, - сказал он.

По словам чиновника, у ЕЦБ есть инструменты для принятия мер в случае необходимости, такие как отсрочка первого после кризиса повышения ставки, новые долгосрочные кредиты для банков или продолжение реинвестирования поступлений от погашения истекающих облигаций. Однако де Гиндос дал понять, что регулятор не спешит это делать.

“Сейчас мы анализируем причины замедления экономики в Европе, которое отчасти является временным, - сказал он. - Мы не будем принимать решение, пока не проведем тщательный анализ”.