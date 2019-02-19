В Беларуси ипотека заработает не ранее 2021 года

Минэкономики Беларуси подготовило проект указа об ипотеке, сообщил во вторник министр Дмитрий Крутой.

Однако, по его словам, заработает этот механизм в стране не ранее 2021 года.

"Пока это еще очень сырой документ, по нему предстоит широкая дискуссия. (...) Очень много моментов нам еще нужно сбалансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института", - сказал Д.Крутой.

Он отметил, что ключевым моментом станет обеспечение приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах.

"И может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси", - добавил Д.Крутой.