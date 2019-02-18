Рост ВВП Германии останется вялым как минимум в I половине 2019 года - Бундесбанк

Экономика Германии продолжит испытывать трудности в первой половине года, однако индикаторы все еще указывают на то, что замедление роста ВВП может оказаться временным, сохраняя вероятность восстановления во втором полугодии, сообщил в понедельник Бундесбанк.

Темпы роста ВВП Германии в четвертом квартале 2018 года были нулевыми, и чиновники все больше опасаются, что ослабление крупнейшей европейской экономики может оказаться более существенным и продолжительным, чем предполагалось ранее, что подвергает риску весь континент.

Низкий показатель заказов в производственном секторе, ухудшение индикаторов настроений и ослабление инвестиций позволяют предположить, что темпы роста экономики вряд ли ускорятся в течение зимних месяцев, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.

“Все это говорит о том, что базовые темпы роста экономики останутся сдержанными как минимум в первой половине года”, - сообщил Бундесбанк.

“Однако нет никаких указаний на то, что замедление роста трансформируется в полноценный спад”.

Регулятор отметил, что экспорт автомобилей, существенно ограничивший расширение экономики в конце 2018 года, начал восстанавливаться, рынок труда сохраняет устойчивость, а хорошая динамика зарплат указывает на рост частного потребления.

Поддержку росту также может оказать начало действия налогово-бюджетных стимулов, сообщил центробанк.