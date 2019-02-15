Британские следователи установили личность 3-го подозреваемого в отравлении Скрипалей

Британские следователи установили личность третьего подозреваемого в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери, сообщили Reuters два источника в европейских службах безопасности.

Источники подтвердили опубликованное накануне сообщение специализирующегося на журналистских расследованиях сайта Bellingcat о том, что третьим подозреваемым является высокопоставленный агент военной разведки РФ Денис Сергеев.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Британские следователи пришли к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”.

В сентябре британские прокуроры раскрыли личности двух россиян, которые, по их словам, действовали под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов и которых они обвинили в покушении на Скрипалей. Россия отрицает какую-либо причастность к произошедшему.