Лагард сочла необходимым сблизить север и юг Европы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о растущем финансовом расслоении между государствами юга и севера ЕС.

Если за минувшие годы восточноевропейские государства, сравнительно недавно вступившие в Евросоюз, сократили отставание от "государств-старожилов", то между Севером и Югом этого не произошло и за 20 лет, заявила глава МВФ в четверг на пятой Мюнхенской конференции по вопросам Европы.

По словам Лагард, со времени мирового финансового кризиса 2008 года "ситуация даже еще больше ухудшилась". Для сохранения политической стабильности в ЕС необходимо ликвидировать отставание.

Сделать это можно посредством структурных реформ в трех областях. Речь идет, в частности, о преобразованиях на рынке труда - в таких странах, как Греция и Италия - он должен стать более гибким. В качестве положительного примера Лагард привела Португалию, где в последнее время появилось большее число рабочих мест с фиксированными контрактами.

Во-вторых, необходимо более эффективно адаптировать законодательство к интересам компаний, убеждена глава МВФ. "Единый рынок страхования в ЕС возможен только после того, как будут гармонизированы правила, связанные с объявлением банкротства", - предупредила Лагард.

Наконец, государства юга Европы должны больше инвестировать в исследования и разработки. С 2000 по 2014 годы этот показатель у Италии, Португалии и Испании в среднем не превышал одного процента от их ВВП. Для сравнения в Германии на цели науки в 2018 году были выделены 3 процента ВВП.

Наряду с Лагард, на конференции в Мюнхене выступила также председатель германского Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она оценила ситуацию в Европе в предверии запланированных на 23-26 мая выборов в Европарламент.

По словам преемницы канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту главы партии, в ходе голосования речь не должна идти о сведении счетов с Брюсселем, а о том, сможет ли Евросоюз сохранить свою позицию силы, в том числе и на международной арене.

"Европа - снова на перепутье", - заявила она. При этом защита внешних границ Евросоюза продолжает оставаться одной из важнейших задач, отметила Крамп-Карренбауэр. "Шенген должен оставаться гарантией безопасности для всей Европы", - считает политик.