Последнее обновление: 14.02.2019 15:27

Renault отчиталась об ухудшении результатов, снизила целевой показатель прибыли

Французская автомобилестроительная группа Renault в четверг понизила целевой показатель годовой прибыли, сославшись на валютные колебания и рыночную неопределенность.

Компания, сменившая руководство после ухода Карлоса Гона с поста главы и председателя совета директоров в связи с обвинениями в финансовых нарушениях, установила целевой показатель прибыльности на уровне “примерно 6 процентов” в 2019 году. В прошлом году маржа операционной прибыли составила 6,3 процента.

Выручка и прибыль компании в 2018 году снизились, как и ожидалось, под влиянием целого ряда факторов, включая изменения валютных курсов, уход из Ирана и падение продаж дизельных автомобилей, ударившее по производству двигателей для Nissan, партнера Renault по альянсу, и Daimler.

Тем не менее результаты совпали с целевыми показателями самой Renault, предусматривавшими в том числе рост выручки без учета колебаний курсов валют и операционную маржу на уровне выше 6 процентов - среднесрочной целью является значение выше 7 процентов в 2022 году.

Общая выручка Renault сократилась на 2,3 процента до 57,42 миллиарда евро, тогда как операционная прибыль упала на 6,3 процента до 3,61 миллиарда. Чистая прибыль составила 3,3 миллиарда евро, оказавшись значительно ниже показателя 2017 года на уровне 5,31 миллиарда.

Если исключить влияние изменений валютных курсов, рост выручки составил бы 2,5 процента, сообщила Renault. Аналитики, опрошенные Infront Data, в среднем прогнозировали операционную прибыль в размере 3,52 миллиарда евро при выручке в 58,1 миллиарда.

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