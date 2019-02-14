Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 февраля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 2,162 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,165 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,438 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 и составила 2,447 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,27 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 (снизился на 0,01 рубля).