Последнее обновление: 13.02.2019 17:41

Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании. Как следует из материала в газете Times, опубликованного во вторник, 12 февраля, члены правления компании уведомили премьера Великобритании Терезу Мэй, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей.

Ссылаясь на неназванный источник, Times сообщает, что автоконцерн был вынужден пойти на подобный шаг в связи с неуверенностью из-за "Брекзита". Представители пресс-службы Ford пока еще не прокомментировали публикацию. Ранее в январе стало известно, что Ford может лишиться 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного "Брекзита". В стране концерну принадлежат два моторостроительных завода, чаще всего британцы покупают автомобили именно этой марки.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Договоренности по "Брекзиту", достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС, парламент Великобритании отклонил. Глава британского кабмина в свою очередь отвергла требования главы Лейбористской партии Джереми Корбина, настаивавшего на долгосрочном таможенном союзе Лондона с Брюсселем.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование