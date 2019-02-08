Последнее обновление: 08.02.2019 17:16

Берлин и Париж предложили свой вариант поправок к энергопакету

Берлин и Париж предложили свой вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета ЕС). Соответствующие документы в пятницу, 8 февраля, попали в распоряжение агентства AFP.

Окончательный текст будет согласован на заседании комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, который проходит в пятницу в Брюсселе. Свой вариант ранее, в частности, предложила Румыния.

Еврокомиссия предлагала расширить действие Газовой директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на "Северный поток-2". Принятие такого решения создаст серьезные препятствия для реализации российско-германского проекта.

В свою очередь ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

Для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.

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