"Сдерживающая" политика ФРС может ограничивать инфляцию - чиновник

Повышение ставки ФРС в декабре, вероятно, придало денежно-кредитной политике регулятора сдерживающий характер, что может привести к дальнейшему отступлению инфляции от целевого уровня, сказал в четверг глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

“Мы оказываем скорее понижательное, а не повышательное давление на инфляцию”, которая, возможно, еще больше отдаляется от целевого 2-процентного уровня ФРС, сказал Буллард.

По его словам, в 2019 году инфляция вновь окажется ниже целевого показателя.

Буллард стал первым чиновником Федрезерва, предположившим, что американский центробанк зашел слишком далеко в повышении ставок и теперь его политика сдерживает рост экономики и темпы повышения цен.

Буллард сказал, что ФРС в 2019 году должна быть “осторожной” в своих решениях.

В минувшем году американский центробанк повышал ставки четыре раза, однако теперь, похоже, решил на некоторое время оставить стоимость заимствований в диапазоне 2,25-2,50 процента.

Средний уровень инфляции в США с 2012 года составляет около 1,6 процента, не дотягивая до целевых 2 процентов.