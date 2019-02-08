За год прибыль китайских IT-компаний и разработчиков ПО выросла на 9,7%

По итогам 2018 года совокупная прибыль китайских разработчиков программного обеспечения и IT-компаний выросла на 9,7% и достигла 807,9 млрд юаней, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

Выручка отрасли повысилась на 14,2% - до 6,31 трлн юаней ($940 млрд). Темпы роста показателя остались на уровне предыдущего года.

В частности, доходы в сфере обеспечения информационной безопасности увеличились на 14,8%, промышленного программного обеспечения - на 14,2%, в сфере облачных вычислений и электронной торговли - на 20%.

Наиболее значительные объемы выручки были зафиксированы в провинциях Гуандун и Цзянсу, а также в Пекине, отмечает агентство "Синьхуа".