Последнее обновление: 07.02.2019 15:11

ЕЦБ прогнозирует замедление роста экономики еврозоны

Экономические показатели в еврозоне постоянно не дотягивают до прогнозов, что свидетельствует о возможном замедлении роста блока в будущем, говорится в экономическом бюллетене Европейского центрального банка, опубликованном в четверг.

“Поступающие данные оказываются слабее, чем ожидалось, что отражает уменьшение вклада со стороны внешнего спроса и некоторых страновых и отраслевых факторов”, - говорится в бюллетене, который в целом согласуется с проводимой ЕЦБ политикой после заседания 24 января.

“Хотя некоторые из этих факторов, вероятно, получат развитие, это может указывать на некоторое снижение темпов роста в будущем”, - сообщил регулятор, повторив, что риски для экономического роста сместились в понижательную сторону.

По итогам январского заседания ЕЦБ оставил денежно-кредитную политику без изменений, но отметил рост рисков для роста экономики еврозоны, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.

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