СМИ узнали о намерении Франции выступить против «Северного потока-2»

Вопреки надеждам Германии Франция намерена выступить против предложенного Берлином плана освобождения проекта «Северный поток-2» от общих для этой отрасли ЕС ограничений, сообщает газета ​Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правительственных кругах Франции.

«Мы не хотим увеличивать зависимость от России и тем самым вредить интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия», — пояснил собеседник издания.

​Süddeutsche Zeitung отмечает, что уже 8 февраля должно состояться голосование по вопросам ужесточения норм Газовой директивы ЕС. Сторонники этого подхода намерены распространить единые нормы, касающиеся трубопроводов, проходящих по территории стран ЕС (к ним относится, в частности, условие разделения деятельности по прокачке и продаже газа), на трубопроводы, проложенные в нейтральных водах, в том числе и на «Северный поток-2», по которому планируется ежегодно поставлять из России в Германию через Балтийское море по 55 млрд куб. м газа.

По данным ​Süddeutsche Zeitung, Германия планировала заблокировать ужесточение Газовой директивы, объединив усилия с Францией, а также Нидерландами, Бельгией, Австрией, Грецией и Кипром. Однако переход Парижа в другой лагерь ставит этот план под угрозу. Издание отмечает, что до сих пор президент Франции Эммануэль Макрон всегда выступал солидарно с канцлером Германии Ангелой Меркель, и его вмешательство может изменить ситуацию. Запрос Süddeutsche Zeitung в пресс-службу министра по европейским делам Натали Луазо остался без ответа.

Ранее замглавы Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович заявлял о необходимости уравнять в правах наземные и подводные газопроводы. «Теперь мы в ситуации, когда не видим никаких препятствий, чтобы достичь этого решения», — сказал Шефчович.

то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что запретить строительство противоречащего европейским нормам газопровода «Северный поток-2» будет крайне сложно из-за позиции Германии.

«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута газопровода составляет более 1200 км, совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год предусматривает выделение на «Северный поток-2» 53,17 млрд руб. «Газпром» сообщал, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.