Tesla снизила цену на Model 3 во второй раз с начала года

Tesla Inc сообщила в среду, что понижает цену седана Model 3 во второй раз с начала 2019 года, пойдя на этот шаг после потери налоговых льгот, которые делали автомобили компании доступнее для американских покупателей.

Компания наращивает производство Model 3 и пытается сделать автомобиль доступным для широкого круга покупателей. Tesla также сокращает расходы, рассчитывая получить прибыль в текущем году.

Срок действия федеральных налоговых льгот для Tesla начал истекать в январе, что фактически привело к повышению цены автомобилей компании на $3.750. Tesla сообщила во вторник, что снизила цену Model 3 на $1.100 после ее уменьшения на $2.000 в январе.

В результате стартовая цена Model 3 теперь составляет $42.900, все еще существенно превышая обещанную главой компании Илоном Маском цифру в $35.000.

Маск написал в твиттере, что компания “делает все, что в наших силах”, чтобы снизить базовую цену на Model 3 до $35.000 без учета льгот.

“Это невероятно тяжелая работа”, - написал Маск.

В четвертом квартале Tesla поставила меньшее, чем ожидалось, количество седанов Model 3.