Carlsberg вернулась к росту в 2018 году

Продажи датского пивоваренного концерна Carlsberg в 2018 году увеличились впервые за три года благодаря хорошим показателям в Китае и длинному жаркому лету в Северной Европе и России, но компания предупредила, что ждет замедления роста в 2019 году.

Повышение спроса на крафтовое и безалкогольное пиво также помогло компании вернуться к росту выручки в 2018 году. Акции Carlsberg в результате выросли почти на 4 процента, достигнув максимума с начала сентября.

Carlsberg, третья по величине в мире пивоваренная компания после Anheuser Busch InBev и Heineken, осуществляет масштабную программу сокращения расходов в попытке компенсировать ослабление на одном из ключевых для себя рынков - российском.

“Сложно предсказать, каким будет это лето, но в 2019 году выручка, возможно, будет немного скромнее после столь хорошего года”, - сказал глава компании Сиз’т Харт в ходе конференц-звонка.

Компания ожидает, что операционная прибыль увеличится на 4-6 процентов в 2019 году, что гораздо ниже прошлогоднего 11-процентного роста.

Объем продаж в 2018 году вырос на 3 процента. Продажи в четвертом квартале составили 13,95 миллиарда датских крон ($2,13 миллиарда), превысив прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне 13,51 миллиарда крон.

Carlsberg сообщила, что по-прежнему испытывает трудности в России, на долю которой приходится около 20 процентов всех продаж компании. Хотя российский пивной рынок вырос в прошлом году впервые с 2007-го благодаря теплой погоде и проведению чемпионата мира по футболу, Carlsberg сообщила о сокращении своей доли рынка в четвертом квартале на фоне повышения цен.

Харт сказал, что ждет нулевой динамики роста пивного рынка России в этом году.