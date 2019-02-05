Последнее обновление: 05.02.2019 17:46

В Венесуэле расширили набор продуктов, продаваемых по доступным ценам

Правительство Венесуэлы со среды распространит программу по обеспечению населения животными белками на всю страну, сообщил министр по вопросам продовольствия Венесуэлы Луис Медина.

"Мы уделяем особое внимание 68 районам в трех штатах (Столичном округе, Миранда и Варгас), где собрано более 2 тысяч тонн мяса и курицы, включая 500 тысяч ящиков яиц… начиная со среды, программа будет реализовываться по всей стране", - приводятся слова Медины на сайте министерства.

Таким образом, будет расширен набор продуктов первой необходимости, которые распространяет местный комитет снабжения и производства (Clap), созданный в 2016 году. К продуктам, которые продаются по доступным и регулируемым ценам, относятся рис, чечевица, тунец, масло, макароны, кукурузная мука, сахар и молоко.

Венесуэла переживает тяжелый экономический и гуманитарный кризис. Глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, возложивший на себя 23 января исполнение полномочий президента, объявил о создании трех пунктов сбора гуманитарной помощи для страны: в Кукуте (на границе Колумбии и Венесуэлы), в Бразилии и на острове в Карибском море. Несколько западных стран уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

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