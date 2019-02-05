Германия и Япония будут добиваться реформирования ВТО

Германия и Япония в связи с угрозой, нависшей над всемирной свободной торговлей, намерены совместно бороться за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе дискуссии со студентами университета Кэйо в Токио.

Во время нынешнего председательства Японии в организации стран "большой двадцатки" реформа ВТО будет одним из ключевых пунктов повестки дня, обещала А.Меркель, отметив, что в позициях Берлина и Токио по данному вопросу много общего/

По словам федерального канцлера, правительство ФРГ в настоящее время внимательно следит за торговым конфликтом между США и Китаем, поскольку обе эти страны являются весьма крупными игроками в мировой торговле. Если в Китае в результате этого конфликта рухнет потребительский спрос, то Германия и Япония сразу же почувствуют это, ибо экономики разных стран очень тесно переплетены друг с другом, пояснила Меркель.

Так, в Германии пострадала бы, к примеру, автомобильная промышленность, а в Японии - поставщики комплектующих для китайского технологического концерна Huawei. Поэтому Япония и Германия выступают за многополярный порядок в мировой торговле, резюмировала Меркель.