Alphabet сообщила о росте расходов, акции подешевели

Alphabet Inc в понедельник отчиталась о резком увеличении расходов на видеопродукцию, персонал и предприятия в четвертом квартале, отправив свои акции вниз примерно на 3 процента.

Выручка и прибыль Alphabet, материнской компании Google, превысили прогнозы аналитиков Уолл-стрит, но превзошедшие ожидания расходы заставили инвесторов задаться вопросом, будут ли вложения в более новые сегменты бизнеса компании приносить тот же доход, что и ее подразделение поисковых систем.

Общий объем издержек и расходов Alphabet в четвертом квартале составил $31,07 миллиарда, увеличившись на 26 процентов по сравнению с прошлым годом. Капитальные затраты выросли на 64 процента до $7,08 миллиарда.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат сказала аналитикам, что капитальные затраты значительно уменьшатся в текущем году, но компания продолжит осуществлять долгосрочные инвестиции в сервисы искусственного интеллекта, потребительские аппаратные средства и развивающиеся рынки.

Выручка Alphabet в четвертом квартале увеличилась на 22 процента в годовом выражении до $39,28 миллиарда, тогда как аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали показатель на уровне $38,93 миллиарда, по данным IBES от Refinitiv. Примерно 83 процента выручки обеспечила система рекламы Google.

Прибыль по итогам квартала составила $8,95 миллиарда, или $12,77 на акцию, по сравнению с убытком в размере $3 миллиардов годом ранее. Показатель превысил прогноз аналитиков на уровне $7,69 миллиарда, или $10,87 на акцию.

Операционная маржа Alphabet снизилась до 21 процента с 24 процентов за аналогичный период прошлого года, что отчасти обусловлено увеличением расходов.