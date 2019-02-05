Росстат обнаружил $10 млрд невидимого ВВП через месяц после смены руководителя

Смена руководства Росстата продолжает творить чудеса с показателями российской экономики.

За 6 недель, прошедших с того момента, как премьер Дмитрий Медведев уволил Александра Суринова, возглавлявшего отечественную статистику с 2009 года, и заменил его на экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова, Росстату удалось улучшить оценку роста практически на треть, пишет finanz.ru.

Почти 10 млрд долларов дополнительного ВВП Росстат вытащил, словно кролика из шляпы, и в понедельник отчитался об ускорении экономики до темпов, которых не было даже в 2013 году при нефти дороже 100 долларов за баррель.

По итогам 2018 года, согласно Росстату, российская экономика прибавила 2,3%, поставив рекорд с 2012 года и превысив прогнозы даже хронически оптимистичного главы МЭР Максима Орешкина, который в начале года ожидал 2,1%, а в августе - 1,8%.

Российской статистике удалось посрамить всех профессиональных прогнозистов - от мировых инвестбанков до Международного валютного фонда: так, экономисты JP Morgan ждали 1,6% роста (сентябрь-2018), Economist Intelligence Unit - 1,7% (октябрь-2018), МВФ - 1,7%, Всемирный банк - лишь 1,5%. Не более 2% ожидал и ЦБ РФ, ссылавшийся на структурную слабость экономики, зависимой от сырья и стагнирующей без реформ.

Еще в ноябре статистика Росстата укладывалась в эти рамки: за 11 месяцев рост ВВП оценивали в 1,8%. Но в январе, при подсчете декабрьских данных, Росстату удалось найти 0,5% прежде невидимого ВВП, или 518 миллиардов рублей в денежном выражении.

Под масштабный пересмотр попали данные по строительству: рост на уровне погрешности, который за январь-ноябрь составлял 0,5%, к концу декабря превратился в невиданный более 10 лет строительный бум.

Под пересмотр «задним числом» попали все строительные работы прошлого года. По его итогам Росстат насчитал строительству 5,3% роста.

Сгладить шок поспешило Минэкономразвития. В специальном релизе, опубликованном 28 января, министерство убеждало, что не учтенные изначально строительные работы были произведены в Ямало-Ненецком автономном округе; они фиксировались статистикой как инвестиции и лишь к концу года попали в строительную категорию из-за «лагов во времени сдачи и приемки работ». Но Росстат гипотезу МЭР опроверг: из 2,3% роста лишь 0,26 обеспечили строители. Основным источником экономического чуда, согласно статистике, стали российские потребители.

Несмотря на падение доходов населения пятый год подряд, частное потребление обеспечило больше половины экономического роста - 1,2%, причем потребляли россияне главным образом услуги. Этот сектор дал почти 60% итогового успеха по ВВП - 1,3%.

Увидеть потребительский бум при этом не удалось ни ритейлерам, ни самим потребителям.

Опрос компаний розничной торговли, проведенный Центром конъюнктурных исследований ВШЭ в декабре, показал, что 55% из них жалуются на «недостаточный спрос». Лишь 17% ритейлеров смогли нарастить продажи, а 28% - сообщили об их сокращении. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (15% против 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го.

Согласно другому опросу ВШЭ, лишь 9% россиян констатировали улучшение своего материального положения за прошлый год. У 33% финансовая ситуация ухудшилась.

Увидеть общий рост экономики смогли только 12% респондентов, тогда как 46% заявили, что ситуация ухудшается.