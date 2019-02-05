Brexit обвалил цены на жилье в Лондоне до минимума за шесть лет

По итогам последнего квартала 2018 года стоимость недвижимости в самых востребованных ранее районах Лондона упала на 1,5%, а по итогам года снижение составило 4,6%, пишет Bloomberg. Причем упали не только цены, но и общие объемы сделок на рынке. Bloomberg ссылается в своем материале на данные компании Knight Frank.

Агентство отмечает, что на рынок недвижимости оказали влияние сразу несколько факторов. Во-первых, политическая нестабильность в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit), сценарий которого до сих пор не утвержден. Во вторых, снижению цены способствовали налоговые реформы, которые увеличили налог на самые дорогие дома до 15% от покупной цены. «Эти скачки в сочетании с неопределенностью в отношении политического и экономического будущего страны привели опустошению рынка жилья и снижению уровня сделок до исторических минимумов», — отмечает агентство.

По данным из приведенной в статье диаграммы, в районе Hammersmith and Fulham цены упали на 6,6%, в Kensington and Chelsea — минус 7,7%, Westminster показал 14,9% падения, в Tower Hamlets — почти 9%. В то же время цены на жилье в City выросли на 9,7%.

Как ценообразование, так и объемы продаж находились на нис​ходящей траектории во второй половине 2018 года», — написал в отчете глава Knight Frank Том Билл. Спад подчеркивает «влияние политической неопределенности за последние шесть месяцев».

Brexit намечен на 29 марта, однако премьер-министру Терезе Мэй все еще не удалось согласовать его сценарий. Подготовленная в результате длительных переговоров с Евросоюзом сделка не была одобрена парламентом Великобритании. Депутаты потребовали внести изменения, однако чиновники Евросоюза отказались пересматривать достигнутые договоренности.