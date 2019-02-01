Прогноз продаж Amazon не оправдал ожиданий после рекордного праздничного квартала

Amazon.com Inc в четверг отчиталась о рекордных прибыли и продажах в праздничном квартале, однако прогноз продаж компании на текущий квартал не оправдал ожиданий Уолл-стрит.

Быстрая и бесплатная доставка в праздничный сезон позволила крупнейшему в мире онлайн-ритейлеру увеличить выручку в четвертом квартале на 20 процентов. Чистая прибыль подскочила на 63 процента до $3 миллиардов, превысив прогноз аналитиков.

Чистые продажи в четвертом квартале составили $72,38 миллиарда - также выше усредненного прогноза аналитиков в $71,87 миллиарда.

Выручка высокодоходного подразделения Amazon Web Services, которое предоставляет облачные сервисы крупным компаниям, подскочила на 45,3 процента до $7,43 миллиарда, в то время как аналитики ожидали показатель в $7,26 миллиарда.

Компания ждет чистые продажи в первом квартале в диапазоне $56-$60 миллиардов, в то время как аналитики прогнозировали показатель в $60,77 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Операционная прибыль в текущем квартале, согласно прогнозу Amazon, составит $2,3-$3,3 миллиарда против $1,9 миллиарда годом ранее.