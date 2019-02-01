Венесуэла планирует продать 15 тонн золота в ОАЭ

Центральный банк Венесуэлы, подконтрольный отстраненному от власти диктатору Николасу Мадуро, в ближайшие дни продаст Объединенным Арабским Эмиратам 15 тонн золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Каракасе.

Центробанк продаст часть своих запасов, чтобы иметь в своем распоряжении наличные евро.

"Продажа золота в ОАЭ началась с отгрузки 3 тонн 26 января", - заявил источник.

В 2018 году Венесуэла продала Турции золота на 900 миллионов долларов.

"В целом, планируется продать 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, до конца февраля, чтобы обеспечить ликвидность импорта основных товаров", - отмечается в сообщении.