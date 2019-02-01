Последнее обновление: 01.02.2019 11:14

Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 февраля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,15 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,154 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,461 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,465 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 (вырос на 0,01 рубля).

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