Facebook отчиталась о прибыли выше прогнозов, продолжила привлекать рекламодателей

Facebook Inc в среду отчиталась о превысившей ожидания прибыли, что указало на сохранение спроса со стороны рекламодателей, несмотря на ряд громких скандалов, с которыми в последнее время пришлось столкнуться крупнейшей в мире соцсети.

Инвесторы беспокоились, что обещание Facebook вкладывать значительные средства в улучшение стандартов в области безопасности и защиты данных отрицательно скажется на показателях компании, но ее финансовые результаты за четвертый квартал, похоже, развеяли эти опасения, отправив акции вверх более чем на 11 процентов после закрытия торгов среды.

Facebook в 2018 году оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с несанкционированной передачей данных пользователей и распространением пропаганды в соцсети, которые подорвали репутацию компании.

Однако это не нанесло существенного ущерба рекламе, которая обеспечивает большую часть выручки Facebook. Хотя цены на рекламные объявления снизились, Facebook увеличила количество рекламы, в частности в приложении Instagram.

Общая выручка в четвертом квартале увеличилась на 30 процентов до $16,9 миллиарда с $12,97 миллиарда, ее рост замедлился до минимума более чем за шесть лет. Однако показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков на уровне $16,4 миллиарда.

Чистая прибыль выросла до $6,88 миллиарда, или $2,38 на акцию, с $4,27 миллиарда, или $1,44 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $2,19 на акцию, по данным IBES от Refinitiv.

Акции Facebook подорожали более чем на 11 процентов до $168,20 в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии. Они завершили сессию ростом на 4,3 процента.

Facebook удалось увеличить объем продаж, несмотря на то, что средняя цена за рекламное объявление в четвертом квартале упала на 2 процента в годовом выражении.

Рост продаж позволил компенсировать повышение расходов, которые увеличились в четвертом квартале на 62 процента в годовом выражении до $9,1 миллиарда. Операционная маржа снизилась до 46 процентов в четвертом квартале с 57 процентов годом ранее.

Facebook сообщила в ходе телеконференции, что темпы роста выручки в текущем квартале снизятся на 4-6 процентов по сравнению с четвертым кварталом, исключая влияние изменений валютных курсов, и продолжат замедляться в течение года.

Компания по-прежнему ожидает, что общий объем расходов увеличится примерно на 40-50 процентов по сравнению с 2018 годом.

Несмотря на скандал с доступом к личным данным, Facebook сумела привлечь новых пользователей, в частности в Индии, Индонезии и на Филиппинах. По данным Facebook, свыше 2,7 миллиарда пользователей взаимодействовали по меньшей мере с одним из приложений компании каждый месяц квартала по сравнению с 2,6 миллиарда в прошлом квартале.

Ежемесячная аудитория основного приложения Facebook выросла на 2,2 процента по сравнению с прошлым кварталом до 2,32 миллиарда пользователей, а ежедневная - на 2,0 процента до 1,52 миллиарда.

Аналитики, по данным Refinitiv, в среднем прогнозировали ежемесячную аудиторию Facebook в 2,3 миллиарда пользователей, а ежедневную в 1,5 миллиарда.