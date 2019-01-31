Последнее обновление: 31.01.2019 10:38

Мадуро выделит миллиард евро на программу "Прекрасная Венесуэла"

Правительство Венесуэлы выделит 1 миллиард евро в рамках программы "Прекрасная Венесуэла" на обустройство 62 городов. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.

"Стартовала программа "Прекрасная Венесуэла" с инвестициями в 1 миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке", - написал он.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический, финансовый и гуманитарный кризис. Уровень накопленной годовой инфляции в стране в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов. По подсчетам Центра социального анализа страны, которые привело издание Nacional, семья из пяти человек в Венесуэле должна была получать 103,3 минимальных зарплаты, чтобы заплатить за базовый набор услуг и продукты в декабре прошлого года.

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