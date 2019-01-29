Экономика США лишится $3 млрд из-за приостановки работы правительства

Частичная приостановка работы правительства США, как ожидается, обойдется американской экономике в $3 миллиарда, сообщили аналитики Конгресса в понедельник, после того как 800.000 сотрудников федеральных учреждений вернулись на работу.

Управление Конгресса США по бюджету сообщило, что в результате потерь, связанных с приостановкой работы правительства на 35 дней, ВВП США в 2019 году будет на 0,02 процента меньше, чем ожидалось ранее. Более существенные потери понесут компании и отдельные сотрудники.

В целом за пятинедельный период экономика США потеряла около $11 миллиардов, сообщило ведомство. Ожидается, что $8 миллиардов удастся компенсировать, поскольку правительственные учреждения возобновили работу, а сотрудники получили задержанную зарплату.

Самая долгая приостановка работы правительства в истории США завершилась в пятницу, когда американский президент Дональд Трамп и Конгресс достигли временного соглашения о бюджете, которое не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп требовал, чтобы в проекте бюджета было предусмотрено выделение $5,7 миллиарда на строительство стены. Он считает это необходимым шагом для борьбы с нелегальными мигрантами, торговлей людьми и контрабандой наркотиков, в то время как демократы называют предложение Трампа затратным и неэффективным.

Комитет республиканцев и демократов в среду запланировал открытую для общественности встречу, чтобы попытаться достичь компромисса в вопросе безопасности на границе до истечения срока временного финансирования правительства 15 февраля.