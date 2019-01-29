Курсы наличной валюты в банках Минска на 29 января 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,152 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,157 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,458 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 (снизился на 0,01 рубля).