Прибыль промышленных предприятий Китая в декабре снизилась второй месяц подряд

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в декабре снизилась второй месяц подряд, побуждая правительство принять меры для поддержки сектора, столкнувшегося с замедлением роста цен и слабой активностью на фоне затянувшейся китайско-американской торговой войны.

Согласно опубликованным в понедельник данным Национального бюро статистики, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны в декабре упала на 1,9 процента в годовом выражении до 680,8 миллиарда юаней ($100,9 миллиарда). В ноябре прибыль промышленных предприятий сократилась на 1,8 процента, снизившись впервые почти за три года.

Темпы роста прибыли предприятий, занятых в таких отраслях, как производство химических веществ, добыча угля и цветная металлургия, существенно замедлились в декабре, свидетельствуют данные.

За весь прошедший год общая прибыль крупных промышленных предприятий страны увеличилась на 10,3 процента, составив 6,63 триллиона юаней, по сравнению с ростом на 21 процент в 2017 году.

Цены производителей в Китае в декабре росли самыми медленными более чем за два года темпами. Новые заказы - индикатор будущей активности - в декабре сократились впервые как минимум за год.

Прибыль крупных государственных промпредприятий Китая выросла на 12,6 процента в 2018 году по сравнению с ростом на 16,1 процента в январе-ноябре.