Ericsson отчиталась о меньшем, чем ожидалось, убытке благодаря экономии и спросу на 5G

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson отчитался о превысивших ожидания результатах за четвертый квартал и сообщил, что приближается к достижению финансовых целей благодаря росту спроса на устройства для сетей 5G.

Исключая расходы на реструктуризацию и другие издержки, связанные с деятельностью подразделения систем поддержки бизнеса (Business Support System, BSS), операционная маржа Ericsson выросла на 8,7 процента с 7 процентов. Рентабельность продолжила улучшаться четвертый квартал подряд, чему способствовали недавно принятые компанией меры, направленные на экономию средств.

Скорректированная валовая маржа Ericsson, считающей своими главными конкурентами китайскую Huawei и финскую Nokia, составила 36,3 процента за квартал, превысив прогноз аналитиков на уровне 31,7 процента и приблизившись к целевому показателю в 37-39 процентов, который компания планирует достичь к 2020 году.

Ericsson зафиксировала операционный убыток в размере 1,9 миллиарда крон по сравнению с убытком в 19,3 миллиарда крон годом ранее и прогнозировавшимся аналитиками, опрошенными Рейтер, убытком в размере 3 миллиардов.

Продажи увеличились до 63,8 миллиарда крон с 57,9 миллиарда крон годом ранее, превысив прогноз на уровне 61 миллиарда.