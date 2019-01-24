ЕК выделила Балтии 323 млн евро на синхронизацию энергосистем с Европой

Европейская комиссия выделила странам Балтии 323 миллиона евро в рамках проекта по синхронизации энергосистем республик с сетями континентальной Европы, Литва получит 125 миллионов евро, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

"Вильнюс от этой суммы получит 125 миллионов евро. В правительстве отметили, что это самая большая финансовая поддержка, которую Литва получала из фондов ЕС для проектов в области энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Всем странам Балтии ЕК выделила 323 миллиона евро.

Стоимость первого этапа проекта по синхронизации сетей стран Балтии составляет 432,5 миллиона евро. Евросоюз взял на себя 75% финансирования. В целом для обновления и модернизации системы электроснабжения Литве понадобится 167 миллионов евро.

"Второй этап проекта - строительство морского кабеля между Литвой и Польшей. Работы ведутся с конца декабря. Литовские и польские операторы начали подготовку к созданию смычки Harmony link", - добавляется в сообщении.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России осуществляется через электрические сети Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов 26 декабря сообщил, что испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме запланированы на май 2019 года.