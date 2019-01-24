Пекин потратит более четырех миллиардов долларов на создание сети 5G

Власти китайской столицы намерены вложить не менее 30 миллиардов юаней (около 4,4 миллиарда долларов) на создание и развитие сети 5G к 2022 году, когда Пекин будет принимать зимнюю Олимпиаду, следует из текста плана по развитию сети 5G на 2019-2022 годы, опубликованного на сайте городского управления по экономике и информатизации.

Согласно плану, к 2022 году сеть высокоскоростной связи пятого поколения должна полностью охватить центр города в пределах второй кольцевой автодороги, район Тунчжоу, куда планируется переместить большинство административных учреждений города, также 5G будет охватывать важные объекты городской инфраструктуры, к примеру, новый аэропорт и вокзалы, спортивные комплексы.

Одной из важных целей, указанных в плане, является увеличение к 2022 году общего дохода занятых в данной сфере предприятий города до 200 миллиардов долларов (29,4 миллиарда долларов).

Для реализации плана в Пекине намерены активно поддерживать развитие уже работающих профильных предприятий, а также создать специализированные инновационные и производственные центры для разработки и выпуска основных необходимых компонентов.