Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла на четверть

Чистая прибыль американской Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, во втором квартале 2019 финансового года на 26% и составила $3,2 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $0,93 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Показатель вырос благодаря органическому росту выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре повысилась с $1,19 на акцию до $1,25 на акцию.

Выручка компании в прошлом квартале слабо увеличилась и составила $17,44 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,21 на акцию при выручке в $17,16 млрд.

Органический рост продаж P&G во втором финквартале составил 4%, в объемном выражении продажи увеличились на 2%.

P&G повысила верхний диапазон прогноза роста органических продаж в 2019 фингоду на 1 процентный пункт и теперь ожидает увеличения показателя на 2-4%. Компания по-прежнему прогнозирует, что ее прибыль в расчете на акцию повысится на 3-8%.

Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок такие как Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.