МВФ и главы компаний предупредили о замедлении экономики на старте форума в Давосе

Международный валютный фонд в понедельник понизил прогнозы глобального роста, а опрос руководителей компаний по всему миру указал на усиление пессимизма лидеров деловых кругов на фоне торговой напряженности и неопределенности, характеризующих ситуацию, сложившуюся к началу Всемирного экономического форума в Давосе.

Новые пессимистичные прогнозы МВФ, опубликованные накануне старта форума в швейцарском Давосе, подчеркнули проблемы, стоящие перед чиновниками, которые столкнулись с целым рядом уже возникших и потенциальных кризисов - от торговой войны США и Китая до Brexit.

“После двух лет уверенного расширения мировая экономика растет более медленными, чем ожидалось, темпами, и риски повышаются”, - сказала журналистам глава МВФ Кристин Лагард.

“Означает ли это, что глобальная рецессия не за горами? Нет. Но риск более резкого снижения темпов глобального роста, безусловно, возрос”, - сказала она, призвав чиновников готовиться к “серьезному замедлению”.

В докладе о состоянии мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном в понедельник, МВФ сообщил, что рост мировой экономики, как ожидается, составит 3,5 процента в 2019 году и 3,6 процента в 2020-м - это на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с октябрьским прогнозом.

Понижение прогнозов главным образом отразило признаки ослабления показателей в Европе, в том числе в Германии после введения нового стандарта определения уровня вредных выбросов автомобилей, и в Италии, оказавшейся под давлением из-за недавнего бюджетного противостояния с Европейским союзом.

МВФ также отметил в числе рисков более существенное, чем ожидалось, замедление роста экономики Китая и возможный выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с блоком, сообщив, что эти факторы могут усилить волатильность на финансовых рынках.

Руководители компаний стали намного более пессимистичны в отношении перспектив глобальной экономики на фоне торговых споров и напряженности между ведущими державами, показал опрос международной аудиторской компании PwC.

Опрос PwC, участие в котором приняли около 1.400 глав компаний, показал, что замедления роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев ждут 29 процентов респондентов - это максимальный показатель с 2012 года.

“Это достаточно существенное изменение по сравнению с прошлым годом, и ухудшение настроений наблюдается практически по всему миру, - сказал президент международной сети PwC Боб Моритц. - Учитывая рост торговой напряженности и протекционизма, логично, что уверенность ослабевает”.

МВФ понизил прогнозы расширения экономики еврозоны и развивающихся стран, сохранив прогноз роста ВВП США на уровне 2,5 процента в текущем году.

Фонд также оставил без изменений прогноз роста экономики Китая на 6,2 процента в 2019 и 2020 годах, но сообщил, что экономическая активность может не оправдать ожиданий в случае сохранения торговых противоречий, даже несмотря на попытки властей стимулировать рост за счет наращивания бюджетных расходов и банковского кредитования.