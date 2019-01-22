Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт и добычу нефти, Ирак - снизил

Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт нефти на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, добычу - на 4,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта поднялся до 8,235 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,701 млн б/с в октябре. При этом показатель подскочил на 17,4% относительно ноября 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце повысилась до 11,093 млн б/с с 10,642 млн б/с в октябре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 12,2%.

Ирак в ноябре сократил экспорт нефти на 2,1% относительно предшествующего месяца и увеличил на 1,6% за год - до 3,809 млн б/с. Добыча в стране снизилась до 4,455 млн б/с после того, как четыре месяца подряд она составляла 4,46 млн б/с. По сравнению с ноябрем 2017 года производство выросло на 2,2%.

Добыча нефти в Венесуэле в ноябре составляла 1,464 млн б/с по сравнению с 1,433 млн б/с в предшествующий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,849 млн б/с.

В Нигерии добыча снизилась в позапрошлом месяце до 1,803 млн б/с против 1,951 млн б/с в октябре. При этом экспорт уменьшился до 1,735 млн б/с по сравнению с 1,92 млн б/с. В ноябре 2017 года производство составляло 1,611 млн б/с, поставки за рубеж - 1,598 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в ноябре США нарастили добычу нефти до 11,693 млн б/с по сравнению с 11,537 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 15,7% (с 10,103 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 2,411 млн б/с против 2,326 млн б/с в октябре 2018 года и 1,534 млн б/с в ноябре 2017 года.